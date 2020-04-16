لاغارد: المركزي الأوروبي يتأهب لانكماش اقتصادي كبير

2020/04/16 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أبلغت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي صانعي السياسات المالية من أنحاء العالم اليوم الخميس بأن البنك يتأهب "لانكماش كبير" في اقتصاد منطقة اليورو.

وقالت لاغارد للجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية "في منطقة اليورو، البيانات الاقتصادية القادمة، على الأخص نتائج المسوح الأحدث، بدأت في الكشف عن انخفاضات غير مسبوقة، تشير إلى انكماش كبير في إنتاج منطقة اليورو، وكذلك تدهور سريع لأسواق العمالة".

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