العمل: أكثر من مليونين ونصف المليون قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي

2020/04/16 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، اليوم الخميس، إن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص ورب اسرة قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بلغ عدد الافراد في الاستمارات المقدمة اكثر من 12 مليوناً و300 فردا، فيما بلغ عدد الرسائل المرسلة لتأكيد دخول […]

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