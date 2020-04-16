2020/04/16 | 17:02 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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بيان غاضب من المتظاهرين: السلطة تستغل انشغالنا بـ”كورونا” عبر حملات اعتقال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد.. حذر متظاهرون، الخميس، من تجاهل “مطالبهم المشروعة” بذريعة الانشغال بفيروس كورونا، مؤك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بيان غاضب من المتظاهرين: السلطة تستغل انشغالنا بـ”كورونا” عبر حملات اعتقال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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