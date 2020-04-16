2020/04/16 | 17:02 - المصدر: الغد برس

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سويسرا تعلن تخفيفا تدريجيا للإغلاق العام اعتبارا من 27 نيسان الجا

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سويسرا تعلن تخفيفا تدريجيا للإغلاق العام اعتبارا من 27 نيسان الجاري

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