بحلول 30 يونيو.. الأندية الإنجليزية تطالب بإنهاء الدوري

2020/04/16 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يبدي عدد متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغبة في التوصل إلى صيغة لإنهاء الموسم المعلق حالياً، بسبب فيروس كورونا المستجد، بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحافية الخميس عشية اجتماع مقرر الجمعة.وتوقفت مباريات كرة القدم في إنجلترا، كغيرها من مختلف دول أوروبا والعالم، في منتصف […]

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