العمل: اكثر من مليوني طالب لمنحة الدعم الحكومي

2020/04/16 | 17:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، تقديم أكثر من مليونين ونصف المليون فرد أو رب أسرة على منحة الأسر المتضررة جراء وباء كورونا وحظر التجوال.

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