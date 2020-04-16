الغزي يوجه بتسهيل مرور العجلات المحملة بالغذاء والخضراوات والمواد الطبية

2020/04/16 | 17:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لمجلس الوزراء ، حميد نعيم الغزي ،اليوم الخميس، بتسهيل مرور العجلات المحملة بالمواد الغذائية والخضراوات والمواد الطبية.

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