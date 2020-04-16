2020/04/16 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة قال المركز الوطني السوري للزلازل Nec-Syria اليوم الخميس، إن هزة أرضية جديدة ضربت “الحدود التركية السورية العراقية”.
وأوضح المركز أن قوة الهزة “متوسطة”، حيث بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر وبعمق 7 كم.
وأشار المركز السوري إلى أن الهزة تبعد مسافة 300 كم عن مدينه الحسكة السورية و161 كم شمال شرق مدينة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية جديدة على الحدود التركية – السورية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المركز أن قوة الهزة “متوسطة”، حيث بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر وبعمق 7 كم.
وأشار المركز السوري إلى أن الهزة تبعد مسافة 300 كم عن مدينه الحسكة السورية و161 كم شمال شرق مدينة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية جديدة على الحدود التركية – السورية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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