هزة أرضية جديدة على الحدود التركية – السورية

2020/04/16 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال المركز الوطني السوري للزلازل Nec-Syria اليوم الخميس، إن هزة أرضية جديدة ضربت “الحدود التركية السورية العراقية”.وأوضح المركز أن قوة الهزة “متوسطة”، حيث بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر وبعمق 7 كم.وأشار المركز السوري إلى أن الهزة تبعد مسافة 300 كم عن مدينه الحسكة السورية و161 كم شمال شرق مدينة […]

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