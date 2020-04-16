شباب الصم والبكم في الأنبار يطلقون حملة لمواجهة كورونا | تقرير

2020/04/16 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذوو الاحتياجات الخاصة من شباب الصم والبكم ينضمون الى بقية فئات المجتمع الانبار ويطلقون حملة “لعيون أهلنا” لإنتاج الكمامات والمعقمات وتوزيعها على اليتامى والفقراء للحد من انتشار فيروس كورونا.تقرير: نور الدين العبيدي

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