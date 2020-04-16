هزة أرضية جديدة على الحدود التركية - السورية

2020/04/16 | 17:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المركز الوطني السوري للزلازل Nec-Syria اليوم الخميس، إن هزة أرضية جديدة ضربت "الحدود التركية السورية العراقية"....

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