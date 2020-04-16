العراق.. عبد المهدي والحلبوسي يعقدان اجتماعا مشتركا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية

2020/04/16 | 17:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس وزراء العراق المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، بحثا ممن خلا...

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