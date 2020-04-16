بالصور..شاب من بغداد يطوّر “الروبوت الممرّض”

2020/04/16 | 17:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: طور مهندس تقنيات من بغداد روبوتاً قادر على اداء مهمات طبية مع تقنيات بصرية وحركية لمساعدة الاطباء في التعامل مع حالات الاصابة بوباء كورونا.وذكرت صفحات متخصصة ان المهندس صلاح جهاد، بدأ باستثمار خبرته الأكاديمية في تطوير روبوتات ذكية خدمية كـ “الروبوت الممرض”.واشارت الى ان الروبوت مزوّد بكاميرا مراقبة ولواقط صوتية […]

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