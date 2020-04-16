عضو بلجنة حقوق الانسان: هناك فئتان من النواب الرجال ترفضان اقرار مشروع قانون العنف الاسري

2020/04/16 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو لجنة حقوق الانسان، المسؤولة عن ملف المرأة يسرى رجب، الخميس، عن معوقات اقرار مشروع قانون العنف الاسري.وقالت رجب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة حقوق الانسان لديها نية جادة منذ يوم صياغة مشروع قانون العنف الاسري ولحد الان لاتمامه".وبينت ان "حالات العنف الاسري التي نراها ليست فقط بين الزوج والزوجة ولكن بين الابناء والاخوان وغيرهم"، مؤكدة ان "قانون العنف الاسري مهم جدا ويحافظ على نسيج الاسرة، ونحن نزداد اصرارا على تشريعه يوما بعد يوم".

واوضحت "لكوني مسؤولة عن ملف المرأة والطفولة في لجنة حقوق الانسان قمنا في الاونة الاخيرة باجتماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومصرين بتمشية مشروع القانون".

وعن معوقات اقرار القانون، قالت "انها بسبب النواب الذين لديهم توجهات دينية متشددة ولانوجه لهم كل اصابع الاتهام ، والعقلية الرجولية ايضاً لمن هم غير المتدينين وليسوا من الملتزمين والتي تعتبر عقليتهم الذكورية القانون تقليلا من رجولة الرجل في اسرته".وتابعت ان "هنالك فئة من الرجال في مجلس النواب يرفضون تشريع القانون ولايريدون ان تشتكي المرأة على الرجل".

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، يحيى المحمدي، الخميس (16 نيسان 2020)، عن أول مهمة امام البرلمان بعد استئناف جلساته في الايام المقبلة، مبينا أن التصويت على قانون الانتخابات الجديد لا بد أن يكون اولوية.

وقال المحمدي لـ(ب

بغداد اليوم-بغداد

نشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس (16 نيسان 2020)، تفاصيل الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما أكدا "ضرورة التوصل إلى حلول تلبي

بغداد اليوم- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الخميس (16 نيسان 2020)، عن إدانتها القصف التركي الذي استهدف مخيماً للاجئين في مخمور بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العرا

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