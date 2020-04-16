بعد ظهور حالة اصابة بكورونا لمعتمر.. محافظ نينوى يصدر توجيهاً عاجلاً

2020/04/16 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

اصدر محافظ نينوى، نجم الجبوري، السبت (16 نيسان 2020)، وتجيها عاجلا بعد ظهور حالة اصابة بفيروس كورونا لمعتمر وصل المحافظة مؤخرا.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى، إن "الجبوري وجه بإلزام جميع المعتمرين الداخلين الى محافظة نينوى بالحجر الصحي في منازلهم لمدة لا تقل عن 14 يوما ",.

واضاف البيان ان "هذا الامر يتم فيه التنسيق بين مختاري المناطق والمراكز الصحية والأجهزة الأمنية لتنفيذ هذا الأمر .

يتبع ...............

بغداد اليوم- بغداد

كشف د.



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