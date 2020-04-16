سوريون يبيعون ما تبقى من حلي ذهبي لتأمين معيشتهم… والسبب “إجراءات كورونا”

2020/04/16 | 17:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت جمعية الصاغة بدمشق، إقبالاً متزايداً على بيع المصوغات الذهبية، بهدف تأمين المعيشة، في ظل الظروف الحالية، وتوقف العديد من الأعمال بسبب إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.وقال رئيس الجمعية “غسان جزماتي” في تصريح لصحيفة…

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