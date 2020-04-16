هولندا.. اصابات كورونا تصل الى نحو 30 ألفاً

2020/04/16 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةقال معهد الصحة العامة في هولندا، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بعد تسجيل 1061 حالة جديدة ليصل إلى 29214.وأضافت سلطات الصحة في التقرير اليومي أنها سجلت 181 وفاة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات من المرض في البلاد 3315.وأعلنت السلطات الصحية الهولندية يوم الأربعاء، عن تسجيل 189 […]

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