القبض على اثنين من متاجري المخدرات في ديالى

2020/04/16 | 17:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اثنين من متاجري المخدرات شرقي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تمكن قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع مفارز الكلاب البوليسية K9 من القاء القبض على اثنين من المطلوبين بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات ورمانات يدوية شرق المحافظة".وأضافت انه "تأتي هذه الممارسات الامنية تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري لمحاربة آفة المخدرات لأنها تعتبر من الظواهر السلبية التي تهدد النسيج المجتمعي".

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