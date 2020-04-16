2020/04/16 | 17:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني ، اليوم الخميس ، ان القوات الامنية احبطت هجوماً لتنظيم داعش الارهابي في قرية قراج ضمن قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى.وذكر المصدر ان"القوات الامنية صدت هجوما لعصابات داعش الارهابي في نقطة تفتيش للشرطة في قرية قراج واسفر الهجوم عن قتل داعشي واعتقال اخر جنوب شرق الموصل".واضاف ان"القوات الامنية صادرت الاسلحة الخفيفة بحوزة الداعشي واقتادته لمقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معه وتقديمه للقضاء العراقي".

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