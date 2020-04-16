أكثر من مليونين ونصف متقدم، اللجنة العليا تغلق استمارة المنحة الطارئة

2020/04/16 | 17:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس 2020/4/16، إن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص ورب اسرة قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “أيزيدي 24” نسخة منه، إنه “بلغ عدد الافراد في الاستمارات المقدمة اكثر من 12 مليوناً و300 فردا، فيما بلغ عدد الرسائل …

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