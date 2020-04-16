فيديو.. فضيحة مدوية لتكدس عراقيين قادمين من اوروبا في

2020/04/16 | 17:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت مشاهد مصورة تحصلت عليها شفق نيوز لموقع حجر عشرات العراقيين القادمين من اوروبا على متن رحلة استثنائية مساء امس.وفي حديث لشفق نيوز، اشتكى المحجورون من سوء فندق يتوسط شارع السعدون/ البتاوين في العاصمة بغداد، حيث زج فيه عشرات الاشخاص بينهم اطفال وكبار سن مرضى.هذا الأمر يثب عكس ما صرح به مسؤولون عراقيون عن استئجار فنادق خاصة فئة درجة اولى لحجر العالقين العائدين من الخارج.

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