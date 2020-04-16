العمل: اكثر من مليوني طلب على منحة الدعم الحكومي

2020/04/16 | 17:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، تقديم أكثر من مليونين ونصف المليون فرد أو رب أسرة على منحة الأسر المتضررة جراء وباء كورونا وحظر التجوال.





وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد الأفراد في الاستمارات المقدمة بلغ أكثر من 12 مليوناً و300 فرد، فيما بلغ عدد الرسائل المرسلة لتأكيد دخول استمارة المنحة اكثر من 11 مليون رسالة".

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إغلاق التقديم على استمارة المنحة يوم الخميس الموافق ١٦-٤-٢٠٢٠ الساعة ١٢ ظهرا في موعده المحدد، وقد بدأت عملية التدقيق واستكمال الإجراءات على ان يتم التواصل مباشرة مع المشمولين من خلال ارقام الهواتف المسجلة.

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