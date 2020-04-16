رئيسا الوزراء والبرلمان يترأسان اجتماعاً مشتركاً لمناقشة الأوضاع الاقتصادية

2020/04/16 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عُقد رئيسا مجلس الوزراء والبرلمان عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي، اجتماعا مشتركا لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتراجع الطلب عليه وجائحة كورونا واستحقاقات الموازنة المالية، حيث بحث الجانبان الخطط والاجراءات والحلول المقترحة لمواجهة هذه الأزمة التي يتعرض لها العراق وجميع دول العالم.

وعرض رئيسا مجلسي النواب والوزراء رؤيتهما للواقع الاقتصادي والاجتماعي والحلول اللازمة، وفي مقدمتها ضرورة تعظيم موارد الدولة وتقليل الاعتماد على النفط وحماية الطبقات الاجتماعية الأضعف وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي، وأكدا أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستمرار الاجتماعات والتشاور بين اللجان المختصة للتوصل الى أفضل الحلول والاجراءات بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية والمصلحة العليا للبلاد.

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