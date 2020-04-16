الاتحاد الإسباني يوافق على استكمال الدوري بعد 30 حزيران

2020/04/16 | 17:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةوافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على فكرة استكمال منافسات الدوري الإسباني بعد 30 يونيو المقبل حسبما أفادت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الخميس.و اجتمع اتحاد الكرة اليوم الخميس و حدد بعض النقاط في ضوء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في البلاد و تأثيره على مستقبل الموسم الجاري في الدوري […]

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