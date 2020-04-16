زراعة كربلاء تستعد للبدء بمكافحة حشرة الدوباس جويا

2020/04/16 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلن مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي ، اليوم الخميس ، عن أكمال المديرية اتصالاتها مع وزارة الزراعة والامانة العامة لمجلس الوزراء “من أجل البدء بمكافحة حشرة الدوباس جويا التي تصيب النخيل في عموم المحافظة “.وقال الطائي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إنه بحث مع […]

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