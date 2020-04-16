نائب في القانونية يكشف عن أول المهام لمجلس النواب في جلساته المقبلة

2020/04/16 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، يحيى المحمدي، الخميس (16 نيسان 2020)، عن أول مهمة امام البرلمان بعد استئناف جلساته في الايام المقبلة، مبينا أن التصويت على قانون الانتخابات الجديد لا بد أن يكون اولوية.وقال المحمد، إن "قانون الانتخابات الجديد سيكون اول مهمة امام مجلس النواب عند استئناف جلساته، خصوصا في ظل عدم وجود ما يعرقل تمريره، لافتا إلى أن "القانون تم التصويت عليه من حيث الشكل، وما تبقى مسألة الدوائر المتعددة الانتخابية التي تمثل مضمون القانون وبانتظار التصويت عليها ايضا".واضاف أنه "ليس هنالك ما يعرقل التصويت على قانون الانتخابات سوى عقد الجلسة للتصويت عليه"، لافتا إلى أن ""الاتفاق سيجري على اعتماد الدوائر المتعددة ".وصوت مجلس النواب خلال جلسته، الثلاثاء (24 كانون الاول 2019)، على تشريع قانون الانتخابات والذي نصت أبرز بنوده على اعتماد الدوائر المتعددة داخل المحافظة ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي وليس على اساس القوائم.

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