محافظ كربلاء يبلغ القنصل الايراني  بعدم استقبال الزائرين

2020/04/16 | 17:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اعتذار المحافظة عن استقبال إي زائر من خارج العراق لزيارة العتبات المقدسة “ما لم نستلم كتب رسمية من الجهات الصحية الدولية بانتهاء جائحة كورونا”.وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الخميس ، عقب زيارة القنصل الايراني الى […]

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