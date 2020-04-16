صحة اربيل تعلن تماثل 17 شخصاً للشفاء من كورونا

2020/04/16 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة اربيل ، اليوم الخميس، تماثل 17 حالة اصابة بفايروس كورونا الى الشفاء.

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