العراق: أكثر من 1/5مليون شخص قدموا على منحة العوائل المستحقة

2020/04/16 | 17:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل العراقية، اليوم الخميس، أن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي....

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