معمر أراد 100 الف جنيه في عيده المئة كتبرع لكورونا فحصل على معجزة!

2020/04/16 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: استطاع الضباط المتقاعد كابتن توم، كسر رقم التبرعات الذي أراد انجازه في عيد ميلاده المئة في سبيل مساندة جهود مكافحة انتشار وباء كورونا في بريطانيا.وكان الكابتن توم قد اعلن عن نيته جمع 100 الف جنيه استرليني كتبرع لمستشفيات عزل كورونا المسماة NHS خلال عيد ميلاده المئة، او قبل أن يكمل مائة […]

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