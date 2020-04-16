جامعة كربلاء تجري مناقشات الدراسات العليا الكترونيا

2020/04/16 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت جامعة كربلاء، اليوم الخميس، إجراء المناقشات العلمية لرسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه في الجامعة بشكل الكتروني التزاما بالتوجيهات الصحية بعد انتشار فيروس كورونا.وذكر بيان لاعلام الجامعة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “كلية الهندسة اجرت اول مناقشة إلكترونية في جامعة كربلاء بحضور الطالب وأساتذته المناقشين على اتصال واحد بالصوت والصورة عبر […]

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