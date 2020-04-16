الاتحاد الإسباني يوافق على استكمال الدوري بعد 30 حزيران

2020/04/16 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على فكرة استكمال منافسات الدوري الإسباني بعد 30 يونيو المقبل حسب...





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