عضو بدولة القانون يطالب بابعاد الوزراء الحاليين عن الحكومة المقبلة

2020/04/16 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادفي اول تعليق سياسي على مطالب باعادة استيزار، احد وزراء حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، طالب عضو ائتلاف القانون النائب كاطع الركابي، اليوم الخميس، بإبعاد وزير المالية فؤاد حسين، عن حكومة رئيس الوزراء الكلف مصطفى الكاظمي.



واية حكومات مقبلة.وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "مطالبنا واضحة في عدم تكرار اسماء الكابينة الوزارية في حكومة عبد المهدي المستقيلة، في الحكومة الجديدة"، لافتا الى ان "التغيير ضروري وبنسبة 100% دون اي استثناء".واضاف الركابي،ان "التغير الذي نريده يشمل وزير المالية الحالي، وبقية الوزارات السيادية الاخرى"، موضحاً "لاننا لا نريد تكرار اخطاء الكابينة لحكومة عبد المهدي المستقيلة".

وتناقلت وسائل الاعلام، خلال الايام الماضية، دعوات سياسية لاعادة تكليف وزير المالية، فؤاد حسين، في الحكومة الجديدة.

ويوم الخميس الماضي، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن التكليف.

عقب ذلك، تعهد الكاظمي بالعمل على "تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، تصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، ودفع عجلة الاقتصاد الى الأمام"، بحسب التغريدة التي نشرها على صفحته في موقع "تويتر".

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