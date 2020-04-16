الاتحاد الاسباني يكشف الية التأهل لدوري ابطال اوروبا للموسم المقبل

2020/04/16 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيدرس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيناريو جديد فيما يخص مصير الموسم الحالي من الدوري، في ظل التوقف الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا ، لكنه قد يكون سيناريو صادما لأتلتيكو مدريد ويحرمه من التأهل لـدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وتتوقف حاليا مسابقة الدوري الإسباني، فيما يدرس اتحاد الكرة عدة خيارات منها استكمال الموسم أو إلغاؤه.وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها، إن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم يقترح في حال عدم استكمال الموسم الحالي من الليغا، فإنه فيما يخص التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، فإن الفرق الـ4 الأولى ستتتأهل، فيما سيذهب الخامس والسادس للدوري الأوروبي.وفي تلك الحالة سيتأهل برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد مباشرة لدوري الأبطال، فيما سيتنافس الخامس خيتافي والسادس أتلتيكو مدريد في اليوروبا ليغ.علماً بأن السيناريو الذي نشرته الصحيفة الإسبانية الشهيرة لم يتطرق للحديث عن مصير بطل الليغا في الموسم الحالي، في الوقت الذي يتصدر فيه برشلونة الإسباني المسابقة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.انتقام لليفربولوحال تم تطبيق هذا المقترح ولم يشارك أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة فسيمثل هذا الأمر انتقاما لحامل اللقب الأوروبي ليفربول الإنكليزي.وأقصى أتلتيكو فريق الريدز من ثمن نهائي أبطال أوروبا بالفوز 1-0 ذهابا و3-2 إيابا بعد وقت إضافي ،المباراة كانت آخر مواجهة تقام في الكأس ذات الأذنين بالتزامن مع لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني في 11 اذار الماضي.الخيارات الأخرىوبعيداً عن خيار إنهاء الموسم الحالي من الليغا على وضعه الحالي فإن هناك سيناريوهات أخرى لإنهاء الموسم في إسبانيا.هناك خيار أن يتم احتساب المراكز بناء على الدور الأول فقط من المسابقة وهو الدور الذي شهد احتلال أتلتيكو للمركز الثالث ومن ثم سيكون بإمكان بطل اليوروبا ليغ 2018 المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.ويقول أصحاب هذا الاقتراح إنه في تلك الحالة تكون كل الفرق قد واجهت بعضها بعضا ومن ثم يكون هناك عدل أكبر في الحكم.بالإضافة إلى هذا الاقتراح هناك مساعٍ لاستكمال الموسم في شهر يونيو دون حضور جماهيري في ظل إجراءات الوقاية من كورونا.وبعيداً عن ذلك فإنه في حال تم إلغاء الموسم فهناك إمكانية أن يكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هو صاحب القرار في تحديد آلية اختيار الفرق المشاركة في بطولات الموسم المقبل.

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