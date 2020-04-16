النقل: اكثر من 1300 مواطنا تم نقلهم من المطار إلى مناطقهم في بغداد والمحافظات

2020/04/16 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة النقل، البوم الخميس، عن نقل اكثر من 1300 عراقي من المطار إلى مناطقهم في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات الأخرى خلال اليومين الماضيين.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "بناءً على توجيه وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تم نقل اكثر من 1300 مواطن عراقي خلال اليومين الماضيين من العائدين من الخارج بعد انتهائهم من أجراءات الفحص الدقيق من قبل اللجان الطبية المتخصصة من قبل وزارة الصحة العراقية الى مناطق سكناهم في داخل العاصمة بغداد على جانبي الكرخ والرصافة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد".وأضافت انه "تم نقل عدد من المواطنين إلى مناطقهم في المحافظات الشمالية والجنوبية والوسطى كأربيل، المثنى، كربلاء الناصرية، البصرة، الأنبار، السليمانية، الديوانية، النجف، وسامراء بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي الجهات المعنية".

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