كوردستان تعلن ثلاث إصابات بكورونا خلال 24 ساعة ماضية

2020/04/16 | 18:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، تسجيل ثلاث إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية، ليرفع اعداد الاصابات بالاقليم الى 335.وذكر بيان للوزارة، ان الإصابات توزعت على إصابة واحدة في السليمانية لرجل له من العمر 28 يسكن قضاء دربنديخان، وملامس لمصابين.واضاف ان الإصابتين الاخريين شُخصت في محافظة حلبجة، لفتاتين (١٨)، (١٤) عاماً، لامسن مصابين.وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في الاقليم الى 335، بينها 4 وفيات، و 227 حالة شفاء من المرض.

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