"دمرتوا صدام حسين ياخونة يا اهل العراق وانا تاج راسكم" .. شقيقة فنانة تتهجم على العراقيين وتتمنى لهم السوء ! .. فيديو

2020/04/16 | 18:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

تسببت سارة بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، في إحراج الناشط السعودي في مواقع التواصل ريان جيلر، أثناء استضافته لها عبر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، بسبب قيامها بسب العراقيين ووصفهم بالمنافقين والخونة.

وقالت سارة: أنا ما أحب أهل العراق الصراحة..



لأنهم أهل ...

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