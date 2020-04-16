2020/04/16 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير التركي لدى بغداد على خلفية اختراق بلاده الأجواء العراقية وقصف مخيم مخمور قرب مدينة الموصل ما أسفر عن مقتل امراتين، منددة “بأشد العبارات” الاعتداء التركي السافر المهدد لاستقرار المنطقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن الوزارة “تدين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية تكشف تفاصيل استدعاء السفير التركي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية تكشف تفاصيل استدعاء السفير التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).