محافظ نينوى يوجه بحجر القادمين من العمرة 14 يوما في منازلهم

2020/04/16 | 18:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، بحجر المواطنين القادمين من العمرة 14 يوما في منازلهم.

وقال ديوان المحافظة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الجبوري وجه بإلزام جميع المعتمرين الداخلين الى محافظة نينوى بالحجر الصحي في منازلهم لمدة لا تقل عن 14 يوميا".

واضاف "على ان يتم التنسيق بين مختاري المناطق والمراكز الصحية والأجهزة الأمنية لتنفيذ هذا الأمر".

وتابع ان "الامر صدر على خلفية اصابة جديدة بكورونا لشخص قادم من العمرة".

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