عاجل: ذي قار تعلن عدم تسجيلها أي اصابة بكورونا اليوم

2020/04/16 | 18:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أعلن مدير قسم الصحة العامة في ذي قار حيدر حنتوش، اليوم الخميس، عدم تسجيل المحافظة اي اصابة بكورونا اليوم.

وقال حنتوش لـ"الغد برس" إن "المحافظة لم تسجل اليوم اي اصابة جديدة بفايروس كورونا".

واضاف ان "المختبر المركزي في بغداد اثبت سلامة 24 عينة مشتبه باصابتها بكورونا".

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