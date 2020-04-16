بالصور.. صفاء هادي في تحدي مع لاعبة جمباز روسية

2020/04/16 | 18:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خاض لاعب منتخبنا الوطني صفاء هادي، تحديا مع احدى لاعبات الجمباز الروسي.

هادي استغل فترة الحجر المنزلي للقيام بهذا التحدي مع زميلته.

والتحدي كان بجلسات تدريبية عبر الانترنت مع لاعبة الجمباز الروسية كسينيا بولياكوفا.

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