2020/04/16 | 18:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تعلن تمديد حظر التجوال الى يوم 23/4

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