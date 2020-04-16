امانة بغداد تعلن ضخ كميات إضافة من الماء الصافي استعداداً لفصل الصيف

2020/04/16 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، ضخ بكميات اضافية من الماء الصافي، استعداداً لصل الصيف.وذكرت الامانة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “تم استحداث ربطتين للماء الصافي قطر احدهما 300 ملم والاخرى 400 ملم لضخ وتجهيز منطقة سبع قصور والتي تقع ضمن قاطع بلدية الشعب بكميات اضافية من الماء الصافي”.وأضاف البيان، […]

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