قائممقام القائم لـ” العهد نيوز”: القوات الامنية تطوق المناطق المحصورة بين قضاء الرطبة والقائم بحثا عن مطلوبين

2020/04/16 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الخميس، عن تطويق المناطق المحصورة بين قضاءي الرطبة والقائم غربي الانبار بحثا عن مطلوبين للقوات الامنية .وقال المحلاوي في حديث لـ ” العهد نيوز” ان” القوات الامنية من الجيش والحشد الشعبي وبدعم من طيران الجيش طوقت بالكامل المناطق المحصورة بين قضائي الرطبة والقائم […]

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