العراق يسجّل ارتفاعًا طفيفًا بإصابات كورونا

2020/04/16 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تؤكد وزارة الصحة والبيئة على الجميع بالالتزام بقراراتها خصوصا حظر التجوال منعا من انتشار المرض.– تشكر وزارة الصحة والبيئة بقية الوزارات والجهات الداعمة لجهودها في مكافحة هذه الجائحة.– تشكر وزارة الصحة والبيئة منظمة الصحة العالمية على دعمها المتواصل في […]

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