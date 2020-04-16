2020/04/16 | 18:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت زيارات العيد إلى سوريا، الخاصة باللاجئين السوريين في تركيا، منذ أوائل آذار الماضي بعد إغلاق المعابر الحدودية التركية السورية، بسبب فيروس كورونا الجديد.وتوقفت مع (زيارات #العيد)، أرزاق أغلبية سائقي #سيارات_الأجرة، الذين كانوا ينتظرون…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا… سائقو سيارات الأجرة السوريون أمام خيارات صعبة وتكاليف ضخمة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا… سائقو سيارات الأجرة السوريون أمام خيارات صعبة وتكاليف ضخمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).