2020/04/16 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيانان من محافظ النجف وصحتها بشأن موقف اليوم وتأخر فحوصات المشتبه اصابتهم بكورونا

يتبع .....





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيانان من محافظ النجف وصحتها بشأن موقف اليوم وتأخر فحوصات المشتبه اصابتهم بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيانان من محافظ النجف وصحتها بشأن موقف اليوم وتأخر فحوصات المشتبه اصابتهم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).