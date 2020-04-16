الصحة تعلن تسجيل 19 اصابة جديدة بكورونا وتكشف مجمل عدد الاصابات والوفيات وحالات الشفاء

2020/04/16 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

- تؤكد وزارة الصحة والبيئة على الجميع بالالتزام بقراراتها خصوصا حظر التجوال منعا من انتشار المرض.

- تشكر وزارة الصحة والبيئة بقية الوزارات والجهات الداعمة لجهودها في مكافحة هذه الجائحة.

- تشكر وزارة الصحة والبيئة منظمة الصحة العالمية على دعمها المتواصل في كافة المجالات

تم فحص (٣١٢٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة خلال ٢٤ ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (٤٩٢٦٠) نموذج.

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٦بغداد/ الكرخ ١السليمانية ٣البصرة ١كربلاء ١ميسان ٤المثنى ١نينوى ١واسط ١

- سُجلت حالة واحدة في بغداد/ الرصافة

- الشفاء: ٤٤ حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة ٢بغداد/ الكرخ ٢ السليمانية ١اربيل ٢٨كربلاء ٤البصرة ٦كركوك ١

مجموع الإصابات : ١٤٣٤مجموع الوفيات: ٨٠مجموع حالات الشفاء: ٨٥٦

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالخميس ١٦ نيسان ٢٠٢٠

بيانان من محافظ النجف وصحتها بشأن موقف اليوم وتأخر فحوصات المشتبه اصابتهم بكورونا

يتبع .....

بغداد اليوم- بغداد

قالت جبهة الانقاذ والتنمية، الخميس (16 نيسان 2020)، أن المحكومين في سجن الحوت بالناصرية يتعرضون لتعذيب يرقى لدرجة القتل.

وقالت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في العراق ، وفي أماكن أخرى من هذا العالم المتخم بالظ

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة داخلية اقليم كردستان، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال حتى الـ23 من شهر نيسان الجاري.

وجاء في بيان عاجل للوزارة، انه "تقرر تمديد حظر التجوال الى يوم ٢٣ من شهر نيسان الجاري"، يأتي ذلك ضمن الاجراءات الوقائي

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