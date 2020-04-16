جبهة الانقاذ: المحكومون في سجن الحوت بالناصرية يتعرضون لتعذيب يرقى لدرجة القتل

2020/04/16 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قالت جبهة الانقاذ والتنمية، الخميس (16 نيسان 2020)، أن المحكومين في سجن الحوت بالناصرية يتعرضون لت...





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