الحوار_المتمدن #مصطفى_مجدي_الجمال - مصطفى مجدي الجمال - الأم جونز

2020/04/16 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_مجدي_الجمال لم تولد الليبرالية الرأسمالية الغربية عاشقة للعدل والإنصاف والمساواة وحرية التنظيم الاجتماعي..



بل شهدت قرونها الأولى أفظع الممارسات ضد العاملين والشعوب المقهورة والفئات الاجتماعية الضعيفة كالمرأة والشباب والمسنين والمعاقين والملونين..



وقد هلكت أجيال عديدة تحت تروس الرأسمالية وحرابها وسجونها..ولم تفتخر النظم البرجوازية بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا مرغمة تحت ضغوط نضالات العاملين الاقتص......

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