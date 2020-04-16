2020/04/16 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة ليست الدولة محايدة حسب النظرية الماركسية، إنها أداة في خدمة الطبقة المهيمنة.



قال إنجلز عن الدولة إنها "في آخر المطاف، عصابة من الرجال المسلحين".



تقدم الأحداث الأخيرة توضيحًا جيدًا لصلاحية هذا التحليل.



طبعا، لا تقتصر الدولة اليوم على الشرطة والجيش، لم نصل بعد لحالة من هذ القبيل.



لكننا نرى بوضوح أفضل بكثير من "الأوقات العادية"، أن المؤسسات الديمقراطية ليست سوى قناع، وأن جهاز الدولة أداة في خدمة الما......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحوار_المتمدن #المناضل-ة - المناضل-ة - الدولة بلا قناع بقلم: دانيال تانورو، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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